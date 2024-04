Bundesliga Werder will Leverkusens Party-Crasher sein

Nach der erneuten Sprunggelenksverletzung von Amos Pieper müssen die Bremer am Sonntag auf sechs Verteidiger und defensive Mittelfeldspieler verzichten. Werner erinnerte in diesem Zusammenhang aber an den überraschenden 1:0-Sieg seiner Mannschaft beim noch amtierenden deutschen Meister FC Bayern München im Januar: „Das sollte uns als Beispiel dienen, weil wir da auch eine positive Herangehensweise hatten in einer schwierigen Situation.“