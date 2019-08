Bundesliga : Werders Baumann: „Konkurrenz hat deutlich zugenommen“

Bremen Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison die schwierige Wettbewerbssituation für Traditionsvereine betont.

„Die Konkurrenz in der Liga hat in den vergangenen Jahren noch einmal deutlich zugenommen“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler in einem Interview des Bremer „Weser-Kuriers“.