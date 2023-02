19. Spieltag : West-Duell auf bescheidenem Niveau: Schalke 0:0 in Gladbach

Mönchengladbach Gladbach und Schalke liefern sich ein intensives Spiel, enttäuschen beim 0:0 aber dennoch - jeweils auf die eigene Weise. Für beide Teams dürfte die Saison enttäuschend enden.

Enttäuschung auch bei den Borussen

Schwer enttäuschend war die Nullnummer für die Borussen, die in dieser Saison weiter auf zwei Siege in Serie warten und mit 26 Punkten im Tabellenmittelfeld schon recht weit hinter den Europapokalplätzen stagnieren. Zudem muss das Team von Trainer Daniel Farke am kommenden Spieltag bei Hertha BSC auf Julian Weigl verzichten, der seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison sah (34.).