Verdacht auf Wettbetrug Wettoase Fußball: Was steckt hinter dem Manipulationssystem?

Das gelingt vor allem dank der Datenscouts. In einer aktuellen ARD-Dokumentation ist zu sehen, wie sie arbeiten. Mit dem Handy sitzen sie beispielsweise in der 5. Liga am Spielfeldrand und laden in Echtzeit Informationen zum Spielverlauf ins Netz. So verändern sich minütlich die jeweiligen Quoten, je nachdem, wie die Mannschaften spielen. Über ausländische Anbieter kann man so den Verlauf der Partie in Echtzeit verfolgen und Live-Wetten platzieren. Ihr Auftraggeber? In der ARD-Doku waren sie jeweils von Sportradar beauftragt worden. Sportradar versorgt weltweit Wettanbieter mit Daten und Quoten - und greift dafür auch auf Datenscouts zurück.