Trainingslager in Südafrika Wie dem FC Augsburg zwei Spieler abhandenkamen

Die Augsburger - also fast alle - sind seit Donnerstagabend in White River in der Provinz Mpumalanga im Nordosten des Landes. Bei der Abreise aus Deutschland sah für die Kroaten Jakic und Labrovic auch noch alles gut aus. Sie schafften es dann aber nur bis nach Johannesburg, wo sie im Flughafensystem unter nigerianischen Namen ausgewiesen wurden. So berichteten es die „Augsburger Allgemeine“ und der „Kicker“.