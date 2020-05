Fußball-Bundesliga : Wie Konzerte vor dem Fernseher? Streich vermisst die Fans

Freiburg Nach der empfindlichen Pleite gegen Wolfsburg hofft Bayer Leverkusen auf Wiedergutmachung in Freiburg. Deren Trainer Streich vergleicht die leeren Stadien mit Theatervorstellungen am Fernseher. Und er hofft, dass Kai Havertz zunächst ein Nebendarsteller bleibt.

Aber das sei dann doch ein etwas anderes Erlebnis vor dem Bildschirm, findet der 54-Jährige. Streich kann deshalb nachempfinden, wie es vielen Fans auch an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) beim Geisterspiel des SC gegen Bayer 04 Leverkusen vor dem heimischen TV wohl ergehen wird. „Es live zu erleben, im Theater zu sitzen, tolle Schauspieler oder Sänger zu erleben, das ist mit nichts zu vergleichen.“ Und das sei im Fußball eben auch so, sagt Streich.

Seinem Trainerkollegen Bosz ist auch die Mentalität der Freiburger bewusst, und so rechnet er auch ohne Fans mit einem intensiven Spiel der Gastgeber. „Sie machen es die ganze Saison schon richtig gut. Sie können sehr gut umschalten, sind taktisch gut und spielen mit riesiger Mentalität“, sagte der Niederländer. „Dann wird es noch wichtiger, dass wir unsere Spielweise auf den Platz bringen, die ganz anders ist.“ Dafür benötigt die Werkself aber auch ihren besten Spieler in Topform. Vier Tore erzielte der 20-jährige Havertz in den drei Partien seit dem Re-Start nach der Corona-Unterbrechung. Bosz mag mittlerweile aber nicht mehr so gerne über Havertz reden, weil er so oft nach ihm gefragt wird. Dafür geriet Streich ins Schwärmen.