Medienrechte-Auktion : Wie viel Geld gibt es für die Fußball-Bundesligisten?

Frankfurt/M. Der Verkauf der Medienrechte ist die wichtigste Aufgabe der Deutsche Fußball Liga. Jetzt gibt es die Ergebnisse der Milliarden-Auktion.

Bei der Mitgliederversammlung (13.30 Uhr) erfahren die Clubs, was die Medienunternehmen in den vier Spielzeiten von 2021/2022 an ausgeben, um bewegte Bilder zu zeigen.