Transfermarkt : Wieder mehr Star-Einkäufe und „Wettbewerbsverzerrung“

Frankfurt/Main Der Transfermarkt nähert sich nach der großen Corona-Krise langsam wieder dem alten Niveau an. Die Bayern und der BVB ersetzen prominente Abgänge mit neuen Stars. Ein Trainer sieht das Transferfenster kritisch.

Die Superstürmer Robert Lewandowski und Erling Haaland sind weg, Sadio Mané, Karim Adeyemi und weitere neue Top-Attraktionen sorgen in der Bundesliga jetzt für Action: Vor allem Bayern München und BVB nutzten das Transferfenster in diesem Sommer für hochkarätige Einkäufe.

Allein die beiden Branchengrößen gaben zusammen knapp 230 Millionen Euro für neue Fußballer aus und nahmen rund 200 Millionen Euro ein. Auch am letzten und traditionell besonders hektischen Tag der Transferperiode wechselten noch namhafte Spieler ihre Arbeitgeber.

So spielt Manuel Akanji nun wie Haaland nicht mehr für den BVB, sondern für Manchester City. Dessen Lokalrivale Manchester United gab noch einmal eben fast 100 Millionen Euro für den Brasilianer Antony aus. In der Bundesliga waren Nationalspieler Julian Weigl, den Borussia Mönchengladbach von Benfica Lissabon auslieh, und Abdou Diallo, der auf Leihbasis von Paris Saint-Germain zu RB Leipzig wechselte, die prominentesten Neuverpflichtungen des Schlusstages.

FC Bayern bei Einnahmen und Ausgaben an der Spitze

Bei immer geringeren Auswirkungen der Corona-Krise und unter dem Eindruck wieder steigender Zuschauereinnahmen investierten die Vereine mehr Geld in neue Profis als zuletzt. Das Volumen des Rekordsommers 2019 mit Ausgaben der Bundesligisten von knapp über 700 Millionen Euro wurde zwar auch diesmal klar nicht erreicht. Ein deutlicher Trend ist aber zu sehen: Nach rund 270 Millionen 2020 und knapp 400 Millionen 2021 gaben die 18 Clubs nun knapp 480 Millionen Euro für neue Fußballer aus. Wie schon in den beiden Vorjahren erwirtschafteten sie bei Einnahmen von gut 520 Millionen Euro dabei sogar noch ein Plus.