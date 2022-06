Transfermarkt : Wildes Gerücht im Sommerloch: Flirtet Bayern mit Ronaldo?

München Ein abenteuerlich klingendes Gerücht aus Spanien elektrisiert die Transferbörse. Die Bayern sollen mit Cristiano Ronaldo anbandeln, will ein Sportblatt wissen. Macht das wirklich Sinn?

An einem rustikalen Holztisch zeigte sich der Superstar mit Partnerin Georgina Rodriguez und vier Kindern ganz entspannt unter Palmen beim Essen. „Ferien mit Liebe“, lautet der Text zum idyllischen Foto, das mehr als neun Millionen Ronaldo-Fans bei Instagram gefällt.

Ronaldo-Gerücht sorgt für Gesprächsstoff

Angeblich, so will es das Blatt erfahren haben, sollen die Bayern ihren abwanderungswilligen Torjäger Robert Lewandowski durch die Fußball-Ikone Ronaldo ersetzen wollen. Ein 37-Jähriger für einen bald 34-Jährigen? Sollte der polnische Weltfußballer seinen Wunschwechsel zum FC Barcelona doch noch bis spätestens 1. September vollziehen dürfen, hätte der deutsche Meister eine Vakanz in der Sturmmitte.