VfB-Trainer : Willig denkt an Wechsel: „Im letzten Drittel besser werden“

Willig denkt an Wechsel: „Im letzten Drittel besser werden“

Stuttgart Trainer Nico Willig plant vor dem Relegationsrückspiel beim 1. FC Union Berlin offenbar Umstellungen in der Defensive, um den dritten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte noch zu verhindern.

Nach den eklatanten Schwächen beim 2:2 im Hinspiel gegen den Zweitliga-Dritten könne es am Montag (20.30 Uhr/Eurosport Player) in Berlin zu personellen Änderungen im hinteren Mannschaftsteil kommen. „So wie es am Donnerstag war, darf es nicht mehr auftreten“, sagte Willig nicht nur mit Blick auf die beiden Gegentore der Berliner.