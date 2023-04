Bundesliga Wirtz und die Super-Reaktion: „Säule“ bei Bayer

Wirtz war quasi an jedem Leverkusener Angriff beteiligt. Nach der ein oder anderen missglückten Aktion in der Anfangsphase steigerte sich der 19-Jährige enorm, verteilte die Bälle und glänzte beim zwischenzeitlichen 2:0 selbst als Torschütze. Für den lange verletzten Wirtz war es nach seinem Kreuzbandriss der erste Treffer in dieser Bundesliga-Saison - und das ausgerechnet, als sich nach der Auswechslung durch Bundestrainer Hansi Flick nicht wenige Experten fragten, ob das Erlebnis Wirtz zurückwerfen werde.