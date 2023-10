Bundesliga Wohl kein Boateng-Comeback beim FC Bayern

„Das war die Grundlage. Auf dieser Grundlage ist ein bisschen Zeit vergangen, wir sind schlauer als vorher“, sagte Tuchel. Die Münchner hoffen, dass der am Knie verletzte Niederländer Matthijs de Ligt nach der Länderspielpause wieder zurückkehrt. Und die Schambeinprobleme bremsen Verteidigerkollegen Dayot Upamecano offenbar nicht so stark, wie man es zwischenzeitlich befürchten musste. Nach dpa-Informationen ging die Tendenz am Freitagvormittag in die Richtung, dass Boateng keinen neuen Bayern-Vertrag bekommt.