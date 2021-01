19. Spieltag : Wolf-Doppelpack sichert ersten FC-Heimsieg nach einem Jahr

Köln Im Abstiegskampf gewinnt Köln drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. Bielefeld rutscht hingegen in der Tabelle nach unten.

Trainer Markus Gisdol klatschte am Spielfeldrand in die Hände, die FC-Spieler liefen auf Matchwinner Marius Wolf zu und schlossen ihn in die Arme: Der erste Heimsieg seit fast einem Jahr hat beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln für große Erleichterung gesorgt.