1. FC Köln : Wolf neuer Präsident, viele Emotionen um Schumacher

Köln Die Wahl des „Wolf-Rudels“ ging dann doch überraschend glatt über die Bühne. Davon abgesehen lieferte die Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln in rund sechseinhalb Stunden aber große Emotionen.

Der FC vergütet die Vorstandsarbeit mit 150.000 Euro für den Präsidenten und 100.000 Euro für seine Stellvertreter. Dachfondsmanager Sauren will bis auf Weiteres auf die Vergütung verzichten. Zudem werden Jörg Jakobs und Ex-Chefcoach Erich Rutemöller als sportliche Berater laut Wolf „eine überschaubare Grundvergütung erhalten, die im Budget nicht weiter auffallen wird“. Der neue Vorstand will nach Rutemöller namhafte Ex-Spieler und Funktionäre verpflichten und plant auch die Einbindung der früheren Weltmeister Lukas Podolski und Thomas Häßler.

Für den ehemaligen Nationaltorhüter Schumacher ist aber wohl kein Platz mehr, auch wenn Wolf versicherte, die Hand bleibe ausgestreckt. Dafür machte die Mitgliederversammlung am Sonntag aber zu große Gräben offensichtlich. Schumacher, dem bei der Fan-Aussprache vorgeworfen wurde, Spinner aus dem Amt gemobbt zu haben, verabschiedete sich zwar nach eigenen Worten „ohne Groll und Zorn“, aber doch mit einigen Seitenhieben. Der 65-Jährige warnte die Mitglieder, ohne Namen zu nennen: „Manche Menschen verwechseln Ursache und Wirkung und begeben sich in die Opferrolle. Lasst euch nicht blenden.“

Auch Ritterbach mahnte: „Achtet auf das, was die Leute auf der Bühne wirklich leisten. Nicht auf das, was sie versprechen.“ Zu Schumacher sagte er: „Toni, in den letzten Monaten ist man nicht so richtig gut mit uns umgesprungen.“ Zudem berichtete er von einem „am Ende komplett erschütterten Vertrauensverhältnis“ zu Stefan Müller-Römer, der nach Spinners Rücktritt als Interimsvorstand fungierte.