7. Spieltag : Wolfsburg besiegt 1899 trotz Unruhe nach Glasner-Interview

Wolfsburg Die Unruhe in Wolfsburg war groß in den vergangenen Tagen. Seine Äußerungen zur Transferpolitik offenbarten einige Differenzen zwischen Trainer Glasner und der sportlichen Leitung. Doch der überzeugende Sieg gegen Hoffenheim beruhigt die Lage nun wieder.

Der VfL Wolfsburg hat in einem am Ende dramatischen Spiel eine spektakuläre Antwort auf die Unruhe der vergangenen Tage gegeben.

Weil Torwart Koen Casteels in der Nachspielzeit einen Handelfmeter hielt, blieben die Niedersachsen durch einen 2:1 (2:0)-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim auch im siebten Spiel dieser Saison in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen.

Die Tore von Renato Steffen (6. Minute) und Wout Weghorst (26.) sorgten nebenbei auch noch für eine kleine sportliche Revanche zwischen den beiden Clubs: Denn die Hoffenheimer hatten den Wolfsburgern am letzten Spieltag der vergangenen Saison den letzten direkt zu vergebenen Platz in der Europa League weggeschnappt.

Der Sieg hätte auch höher ausfallen können, doch Weghorst schoss in der 84. Minute einen Foulelfmeter neben das Tor. Stattdessen kam Hoffenheim durch Sargis Adamyan in der 87. Minute zum Anschlusstreffer. Munas Dabbur scheiterte in der Nachspielzeit mit einen Handelfmeter an Casteels und vergab damit das Remis für Hoffenheim.