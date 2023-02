Bundesliga : Wolfsburg braucht einen Sieg: „Clubs von hinten drücken“

Wolfsburg Vier Pflichtspiele nacheinander hat der VfL Wolfsburg nicht mehr gewonnen. Gegen den Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig fordert Trainer Niko Kovac trotzdem einen Sieg.

„Wichtig ist, dass wir die Spiele wieder in Zählbares ummünzen. Wenn man nach oben will, sollte man dieses Spiel gewinnen. Wenn wir da bleiben wollen, wo wir sind, sollten wir es auch gewinnen. Denn die Clubs von hinten drücken“, sagte der 51-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Die Wolfsburger haben den Anschluss an die Europa-League-Plätze zuletzt etwas verloren. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Rang sechs aktuell. Jetzt kommen aber nacheinander die Europacup-Anwärter Leipzig, Eintracht Frankfurt und Union Berlin in die Volkswagen Arena. „Wir wollen zusehen, dass wir so lange wie möglich dranbleiben“, sagte Kovac über die ersten sechs Plätze. „Ich denke nicht, dass das in den nächsten fünf Spielen entschieden wird. Aber du musst punkten, wenn du oben dranbleiben willst.“