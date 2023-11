Bundesliga Wolfsburg-Coach Kovac: „Im Moment ist es nicht leicht“

Eigentlich hatten die Verantwortlichen in der VW-Stadt darauf gehofft, dass das 1:0 gegen RB Leipzig in der zweiten Rundes des DFB-Pokals der Mannschaft einen Schub geben würde. Doch gegen die zuvor auswärts noch punktlosen Bremer war der VfL mit dem Remis am Ende noch gut bedient. „Im Moment machen wir zu viele leichte Fehler. Es ist schwer, unsere Spiele zu gewinnen, wenn wir jedes Mal zwei, drei Gegentore kassieren“, kritisierte Kovac.