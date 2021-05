34. Spieltag : Wolfsburg feiert Champions League - Glasner vor Abschied

Wolfsburg Das letzte Spiel einer erfolgreichen Saison verliert der VfL Wolfsburg gegen Mainz mit 2:3. Das war danach aber allen egal. Der Club freut sich auf die Champions League - und muss sich dafür wahrscheinlich einen neuen Trainer suchen.

„Ganz ehrlich: Das ist doch scheiß egal. Wir haben eine Wahnsinns-Saison gespielt. Dieses Ergebnis trübt das gar nicht“, sagte Maximilian Arnold in einem Sky-Interview. „Mit diesem Teamgefüge hat es so viel Spaß gemacht. Dieser Spirit, den wir haben, ist ausschlaggebend dafür, dass wir auf diesem Platz stehen.“

Die einzige offene Frage in Wolfsburg ist jetzt noch: Bleibt Oliver Glasner Trainer des VfL oder verlässt er den Club nach zwei erfolgreichen Jahren wieder? Nach dem Mainz-Spiel deutete er Letzteres zumindest an, sein Statement bei der Pressekonferenz klang in Teilen wie eine Abschiedsrede. „Ich kann hier und heute bestätigen, dass ich einen Vertrag bis 2022 habe. Alles andere wird die Zukunft zeigen“, sagte der Österreicher.