Nach Rücken-OP : Wolfsburg-Stürmer Ginczek hofft auf baldiges Comeback

Wolfsburg Stürmer Daniel Ginczek vom VfL Wolfsburg hofft nach seiner Rücken-Operation noch in der laufenden Bundesliga-Hinrunde auf ein Comeback.

„Ich will in diesem Jahr wieder spielen“, sagte der 28-Jährige in einem Interview der „Wolfsburger Nachrichten“. „Das ist ein hochgestecktes Ziel. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich in der Reha-Phase extrem ehrgeizig bin.“