Bundesliga Wolfsburg träumt von der Rettung: „Noch kein Riesenschritt“

Die Profis des VfL Wolfsburg blicken zuversichtlich auf das Finale im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen hätten „alles in der eigenen Hand“, sagte Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt nach dem 2:1 nach Rückstand beim Europapokal-Anwärter SC Freiburg. „Wir haben noch zwei Heimspiele gegen direkte Konkurrenten“, sagte Gerhardt mit Blick auf die Duelle mit Schlusslicht SV Darmstadt 98 am kommenden Samstag und dem FSV Mainz 05 zum Abschluss. Dazwischen steht noch das Auswärtsspiel beim Rekordmeister FC Bayern München an.