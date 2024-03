Bundesliga Wolfsburg-Trainerwechsel für Magath ein „logischer Schluss“

Dass sein Ex-Club nach dem 1:3 am Samstag gegen den FC Augsburg noch tiefer in den Abstiegskampf hineingerät, glaubt Magath derweil nicht. Durch den Trainerwechsel seien „nun wieder die Spieler in der Pflicht“, meinte der 70-Jährige: „Wir können also wieder die Uhr danach stellen, dass in der nächsten Partie zwei Halbzeiten so sein werden wie gestern die erste. Von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass der VfL mit dem Abstieg nichts zu tun hat.