17. Spieltag : Wolfsburg watscht die Hertha im Olympiastadion ab

Der Wolfsburger Mattias Svanberg (l) jubelt nach seinem Führungstreffer in Berlin. Foto: Soeren Stache/dpa

Berlin In dieser Verfassung steigt Hertha BSC aus der Bundesliga ab. Gegen die weiter vom Offensivspaß beglückten Wolfsburger kassieren die Berliner eine klare Niederlage.

Nach dem nächsten Debakel empfing die Hertha-Spieler eisiges Schweigen. Beim Gang in die Kurve gab es nicht einmal mehr Pfiffe von den enttäuschten Anhängern. Niko Kovac hat seiner alten Liebe Hertha BSC mit seinem VfL Wolfsburg im Abstiegskampf einen üblen Stich versetzt.

Drei Tage nach dem Sechserpack gegen den SC Freiburg erlebten die Niedersachsen beim 5:0 (3:0) in Berlin den nächsten Torrausch und verschärften die Krisenstimmung beim erschreckend hilflosen Hauptstadtclub. Mattias Svanberg (4. Minute), Maximilian Arnold (31./Handelfmeter), Jonas Wind (34.), Ridle Baku (72.) und Omar Marmoush (86.) erzielten die Tore in der einseitigen Partie.

Während Wolfsburg mit nun zehn Spielen ohne Niederlage auf Europacup-Kurs liegt, verharrt die desolate Hertha zum Ende der Hinrunde der Fußball-Bundesliga auf dem 17. Platz. Die Berliner kassierten vor 29.483 Zuschauern im Olympiastadion ihre höchste Saisonniederlage und erstmals fünf Gegentore. „Ich wünsche dem Club, dass sie da rauskommen. Da hängt schon mein Herz an Hertha“, sagte Kovac, der mit dem Auftritt seines Teams hochzufrieden war: „Das war eine runde Leistung in einem Auswärtsspiel.“

Klatsche vor dem Derby

Kovac' Trainerkollege Sandro Schwarz muss die Blau-Weißen nun schnell aufrichten, sonst droht am Samstag im Derby gegen den 1. FC Union Berlin die nächste Demütigung. Nicht mit dabei ist dann Innenverteidiger Agustin Rogel, der seine fünfte Gelbe Karte sah.

Ziemlich innig war die kollegiale Umarmung der Trainer vor dem Anpfiff. Seinen „Heimatverein“ möge er doch bitte schön retten, mag der Ur-Berliner Kovac dem aktuellen Hertha-Coach Schwarz zugeraunt haben. An diesem lausig kalten Abend im Olympiastadion lag der Verdacht nahe, dass dies ein unmöglich zu erfüllender Wunsch bleibt. Viel mehr Intensität und Aggressivität hatte Schwarz von seinen Spielern nach der 1:3-Enttäuschung in Bochum gefordert. Geboten bekam er vom Anpfiff an genau das Gegenteil.