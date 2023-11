10. Spieltag Wolfsburg weiter hinter den Erwartungen - Remis gegen Werder

Joakim Maehle setzte sich am Strafraumeck stark gegen Werder-Kapitän Marco Friedl durch, Cerny vollstreckte in der Mitte. Für den vom FC Twente Enschede gekommenen Tschechen war es das zweite Pflichtspieltor für die Niedersachsen, nachdem er am Dienstag bereits beim 1:0 gegen RB Leipzig im DFB-Pokal getroffen hatte. Kovac hatte Cerny bereits vor der Partie gelobt. „Man kann nicht erwarten, dass man aus den Niederlanden hierherkommt und dann sofort alles in Grund und Boden spielt. Aber er ist ein Spieler, der auf jeden Fall kommen wird.“