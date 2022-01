18. Spieltag : Wolfsburger Talfahrt hält an: Niederlage in Bochum

Wolfsburger Talfahrt hält an: Niederlage in Bochum

Bochum Der VfL Wolfsburger hat das neue Jahr mit der der nächsten Bundesliga-Pleite begonnen. Für Trainer Florian Kohfeldt könnte es jetzt eng werden. Bochum dagegen feiert zum Rückrundenstart.

So hatte sich Florian Kohfeldt den Start ins neue Jahr nicht vorgestellt. „Das war ein Spiel, wo wir nicht das gebracht haben, was wir erwartet, was wir erhofft haben“, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg nach der sechsten Bundesliga-Pleite in Folge.