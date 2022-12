Bundesliga : Wolfsburgs Felix Nmecha vergleicht Kovac mit Guardiola

Spielte sich unter Trainer Niko Kovac in die Stammelf: Wolfsburgs Felix Nmecha (l). Foto: Swen Pförtner/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Wolfsburg Felix Nmecha vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat in der Herangehensweise von Niko Kovac die Handschrift der internationalen Trainer-Größe Pep Guardiola wiedererkannt.

Während seiner Zeit in den Jugendmannschaften von Manchester City hat Nmecha den Erfolgscoach des englischen Meisters erlebt. „Bei Pep hatte ich das Gefühl, er ist ein Genie. Das, was er sagte, ist genauso auch auf dem Platz passiert. Also, fast immer.“