24. Spieltag Zehn Punkte voraus: Leverkusen nutzt Bayerns Steilvorlage

Von der Meisterschaft will in Leverkusen aber noch keiner reden. „Es sind noch ein paar Spiele zu spielen. Man hat in der Vergangenheit gesehen, was alles passieren kann. Es ist wichtig, diesen Fokus zu behalten, um es nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Bis jetzt hat es gut geklappt“, sagte Leverkusens Nationalverteidiger Jonathan Tah bei DAZN.