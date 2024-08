VfL Bochum Zeidler erkennt Gemeinsamkeiten mit Ralf Rangnick

Bochums neuer Trainer Peter Zeidler vergleicht seinen Umgang mit den Fußball-Profis mit der Art von Ralf Rangnick. „Ich kann konsequent sein in der Art und Weise, wie ich Fußball spielen lassen will. Ich muss aber nicht der harte Hund sein. Ralf Rangnick sagt immer: Die Spieler mit Liebe und Konsequenz behandeln“, sagte Zeidler in einem Interview der „WAZ“ (Freitag). „Nach diesem Prinzip versuche ich, zu arbeiten. Die Jungs müssen spüren, dass ich sie mag. Aber sie müssen verstehen, dass ich die Dinge ernst meine.“