Aufsteiger vor Saisonstart : Zingler: Union soll feste Bundesliga-Größe werden

Will Union Berlin in der Bundesliga etablieren: Vereinsboss Dirk Zingler. Foto: Jörg Carstensen.

Berlin Die deutsche Eliteliga soll für Union Berlin mehr als nur ein „Ein-Jahres-Abenteuer“ sein. Das machte Vereinspräsident Dirk Zingler kurz vor dem Start in die neue Spielzeit deutlich.

„Wir sind aufgestiegen und unser nächstes Vereinsziel, unser unternehmerisches strategisches Ziel ist es, sich in der Bundesliga zu etablieren“, erklärte Zingler. Nach zehn Jahren in der 2. Liga ist Union als 56. Club der Bundesliga-Geschichte ins Oberhaus aufgestiegen. Natürlich müsse man mit einkalkulieren, „dass du auch mal wieder absteigen kannst“, sagte der Union-Präsident. Aber das Ziel bleibe der dauerhafte Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse: „Ob wir dazu fünf Jahre brauchen oder acht, ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass alle in eine Richtung denken.“