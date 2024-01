Bundesliga „Zocker“ Musiala brilliert beim Bayern-Sieg für Beckenbauer

Neuer stand im 500. Pflichtspiel für Bayern im Tor und zog mit Bastian Schweinsteiger gleich. „Ich bin so glücklich, im Kreis der Elite dabei zu sein - und dann noch an so einem besonderen Tag, wenn wir an Franz Beckenbauer gedenken, an "Kaiser" Franz - das war wirklich was ganz Besonderes.“ Außer den beiden absolvierten in diesem Jahrtausend nur Thomas Müller (685) und Philipp Lahm (517) mehr Partien für den Serienmeister.