Bundesliga Zoff bei Tuchel-Start: Kahn kontert Matthäus-Lügen-Vorwurf

„Wir haben zu jeder Zeit die Wahrheit gesagt“, beteuerte Kahn im schwarzen Pullover, als er beim TV-Sender Bild live zugeschaltet war und zum Lügen-Vorwurf von Matthäus befragt wurde. „Ich weiß nicht, was Lothar, wie er sagt, da sieht, hört oder sogar fühlt.“ Nach einem Zoff der beiden einstigen Teamkollegen am Sky-Mikro unmittelbar vor dem Anpfiff in der Allianz Arena legte Matthäus noch während des Spiels nach. „Ich weiß, dass Oliver Kahn lügt“, stichelte der 62-Jährige via „t-online“.