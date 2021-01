BVB-Sportdirektor : Zorc über Meistertitel: „Keine Luftschlösser bauen“

Dortmund Sportdirektor Michael Zorc hat deutliche Kritik an den Profis von Borussia Dortmund geübt und Träume von der Meisterschaft als „Luftschlösser“ bezeichnet.

„Unsere Herausforderung ist es, uns für die Champions League zu qualifizieren. Wir sollten uns also keine Luftschlösser bauen in Richtung Titel, von dem wir ohnehin nie gesprochen haben, sondern unsere wichtigen Hausaufgaben erledigen“, sagte Zorc nach dem 1:2 bei Bayer Leverkusen den „Ruhr Nachrichten“. Der Fokus müsse drauf gerichtet sein, den Angriff direkter Konkurrenten im Rücken wie Wolfsburg oder Mönchengladbach abzuwehren. „Und das müssen wir am Freitagabend in Gladbach unbedingt zeigen“, sagte Zorc.