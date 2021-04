Borussia Dortmund : Zorc zu Haaland-Berater: Normaler Interessenskonflikt

Will einen Wechsel von Erling Haaland im Sommer nicht ausschließen: Spielervermittler Mino Raiola. Foto: Olivier Anrigo/EPA/dpa

Dortmund Sportdirektor Michael Zorc vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund sieht die Störfeuer von Erling Haalands Berater Mino Raiola ganz gelassen.

„Ich sehe da keine Schärfe. Das ist ein ganz normaler Interessenskonflikt - eventuell“, sagte Zorc dem TV-Sender Sky am Rande des Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League gegen Manchester City.

Raiola, der zuletzt mit Vater Alf-Inge Haaland nach Spanien gereist war, hatte zuletzt die Spekulationen um einen Wechsel des norwegischen Torjägers weiter angeheizt. „Michael Zorc hat uns gegenüber klargemacht, dass der BVB Erling in diesem Sommer nicht verkaufen will. Diese Meinung respektiere ich, was aber nicht automatisch heißt, dass ich auch der gleichen Auffassung bin“, sagte der 53-Jährige bei Sport1.