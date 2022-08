3. Spieltag : Zwei starke Torhüter und Terodde mit Elfmeter-Pech

Schalkes Simon Terodde (l) scheitert gleich mit zwei Versuchen vom Elfmeterpunkt an Wolfsburgs Torwart Koen Casteels (M). Foto: Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg Zwei Torhüter sind die Gewinner des torlosen Remis zwischen Wolfsburg und Schalke. Gästetrainer Frank Kramer lobt Alexander Schwolow. S04-Angreifer Simon Terodde ist die tragische Figur der Partie.

Casteels gewinnt das Duell mit Terodde

Kurz vor der Halbzeitpause hatte Schiedsrichter Felix Zwayer nach Sichtung des Videobeweises auf Strafstoß entschieden. Mit einer cleveren Aktion durch Torjäger Terodde brachten sich die Schalker, die zuvor nicht die bessere Mannschaft waren, unverdient wieder ins Spiel. Der Angreifer hatte sich im Strafraum an VfL-Verteidiger Micky van de Ven angeschlichen, der den Ball klären wollte und stattdessen den Fuß von Terodde traf.

Da Casteels beim Schuss mit beiden Beinen vor der Linie stand, ließ Zwayer den Elfmeter wiederholen - doch Terodde wählte dieselbe Ecke und scheiterte erneut am starken Belgier. „Das war bitter, aber ich würde es immer wieder so machen“, sagte Terodde hinsichtlich seines Antretens zum zweiten Strafstoß.

Wolfsburg und Schalke weiterhin ohne Sieg

Casteels, der von seinem Trainer als „bester Elfmeterkiller der Liga“ bezeichnet wurde, blickt in der Liga auf die Bilanz von 14 von 39 gehaltenen Elfmetern in der Bundesliga zurück. „Ich habe lieber so eine Bilanz als irgendeine andere“, sagte Casteels. Er fügte hinzu: „Wenn man überlegt, dann ist es bitter, dass wir das Tor nicht schießen und dass es 0:0 ausgeht.“