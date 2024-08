Fußball-Bundesliga Zwei Tore in fünf Minuten: Leipzigs Nusa auf Haalands Spuren

Der 47-Jährige muss es wissen. Zumal er in seiner Zeit in Salzburg und beim BVB eben jenen Haaland trainierte. Nach zwei Bankeinsätzen stellte der Chef seinem Zögling einen Einsatz von Beginn an in Aussicht. „Er ist natürlich näher dran an einer Startelf-Nominierung“, sagte Rose. Ein guter Zeitpunkt für Nusa, denn am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) tritt Leipzig bei Meister Bayer Leverkusen an. „Sie haben ein Jahr lang nicht verloren und haben jetzt auch wieder nicht verloren“, sagte Nusa. „Es wird eine große Herausforderung für uns.“