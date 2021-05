Prominente Absteiger : Zweitklassigkeit mit „Power“: Bundesliga fürchtet „Verluste“

Unter anderem stieg der FC Schalke 04 in die 2. Liga ab. Foto: Guido Kirchner/dpa

Frankfurt/Main Schalke 04, Werder Bremen oder Hamburger SV - die neue 2. Bundesliga klingt schon irgendwie erstklassig. Diese „Hammer-Liga“ könnte der deutschen Fußball-Eliteklasse Nachteile bringen.

Sie stehen neben der Tradition auch für eine wuchtige Fan-Basis. Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg oder Aufsteiger Dynamo Dresden sorgen außerdem für einen erstligareifen Anstrich, wenn am 23. Juli die neue Spielzeit beginnt.

Illustre Namen fehlen nun in der Bundesliga

„Solch eine Hammer-Liga gab es noch nie. Das wird etwas ganz Besonderes“, meinte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel anerkennend. „Andererseits fehlen die illustren Namen der Bundesliga, das ist seltsam.“ Der Hoffenheimer Manager Alexander Rosen sagte: „Das wird ein brutaler Wettbewerb. Wenn man bedenkt, welche Power viele Vereine haben, könnte es in der nächsten Saison in der 2. Liga mehr Zuschauer geben als in der Bundesliga.“