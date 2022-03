Bundesliga : „Zwingend“: DFB wertet Spiel nach Becherwurf für Gladbach

Bochum Dieses Urteil kommt wenig überraschend. Nach dem durch einen Becherwurf verursachten Spielabbruch wird der VfL Bochum bestraft. Die Punkte erhält der Gegner. Eine Forderung des VfL bleibt unerfüllt.

Das Bundesligaspiel des Aufsteigers gegen Borussia Mönchengladbach ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wie erwartet für die Gäste vom Niederrhein gewertet worden. Die Partie im Bochumer Ruhrstadion war am Freitagabend abgebrochen worden, nachdem ein Zuschauer einen Getränkebecher an den Kopf des Schiedsrichterassistenten Christian Gittelmann geworfen hatte.

„Gemäß der für alle Vereine geltenden Rechts- und Verfahrensordnung des DFB ist das Spiel für den VfL Bochum mit 0:2 als verloren zu werten, da der Verein für seine Zuschauer verantwortlich ist und das Verschulden der Zuschauer dem Verein zuzurechnen ist“, begründete Stephan Oberholz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, das Urteil in einer DFB-Mitteilung.

„Die Spielumwertung ist in Paragraph 18, Nummer 4, als Rechtsfolge zwingend und alternativlos vorgeschrieben. Ein Wiederholungsspiel oder ein Nachspielen der letzten gut 20 Minuten ist daher nicht möglich.“ Bochum hatte ein Wiederholungsspiel gefordert. Für eine Stellungnahme nach dem Urteil war der VfL zunächst nicht zu erreichen.

Wer haftet?

„Wir verurteilen den Becherwurf, das ist eine massive Straftat, da gibt es nichts schönzureden, das ist verurteilungswürdig, das ist unerträglich“, hatte VfL-Anwalt Horst Kletke noch am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur gesagt. „Aber wenn ein Straftäter einen Becher wirft, dann trifft den VfL Bochum keine Schuld.“

Schädelprellung nach Becherwurf

Bei der Partie in Bochum zum Auftakt des 27. Bundesliga-Spieltages wurde Gittelmann in der 68. Minute von einem Getränkebecher am Kopf getroffen, der von einer Tribüne mit hauptsächlich Bochumer Fans geworfen worden war. Daraufhin hatte Schiedsrichter Benjamin Cortus die Partie beim Stand von 2:0 für Gladbach zunächst unterbrochen und kurz danach abgebrochen. Gittelmann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo beim 39-Jährigen nach eigenen Angaben eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma diagnostiziert wurden.