Bundesliga Zwölf Minuten Schweigen: Fan-Protest gegen Investoren

In den ersten zwölf Minuten der Partien ihrer Mannschaften wollen viele Anhänger schweigen und die organisierte Unterstützung aussetzen, wie die Fanszenen Deutschlands mitteilten. Anhänger des SC Freiburg und des 1. FC Union Berlin hatten bereits am vergangenen Samstag ihren Unmut mit Schweigen zum Ausdruck gebracht. Zudem hatte es in mehreren Bundesligastadien Transparente gegen Investoren in der DFL gegeben.