2. Liga : Burgstaller verlässt FC St. Pauli - Wechsel zu Rapid Wien

Hamburg Guido Burgstaller verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli.

Für ihn sei „ein Zeitpunkt gekommen, an dem neben dem Fußball auch anderen Dingen in meinem Leben eine größere Bedeutung zukommt“, erklärte Burgstaller in der Mitteilung. Sportchef Andreas Bornemann bedauerte den Weggang des Stürmers, zeigte aber auch Verständnis. „Selbstverständlich wären wir aufgrund der Art, wie sich Guido bei uns auf und neben dem Platz präsentiert hat, sehr gerne mit ihm in die kommende Spielzeit gegangen“, sagte er. Man habe gemeinsam nach einer für alle Seiten fairen Lösung gesucht „und diese jetzt auch gefunden“.