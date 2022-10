Youth League : „Affenlaute“: Erneuter Rassismus-Eklat bei BVB-U19

Sevilla Das Rückspiel der Nachwuchsfußballer von Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla ist nach Angaben des Revierclubs erneut von einem rassistischen Vorfall überschattet worden.

Wie schon beim Hinspiel in der Youth League vor einer Woche soll BVB-Spieler Abdoulaye Kamara auch am Dienstag vom selben Sevilla-Akteur rassistisch beleidigt worden sein, wie die Borussia am Mittwoch mitteilte. Am späten Mittwochabend teilte zudem die Europäische Fußball-Union UEFA auf dpa-Anfrage mit, dass der Vorfall untersucht werde.