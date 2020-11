Unterschiedliche Coronaregeln : Ajax-Coach ten Hag: „Ist das noch Fairplay?“

Amsterdam Ajax Amsterdams Trainer Erik ten Hag hat beklagt, dass einige seiner Profis wegen der unterschiedlichen Corona-Regeln in europäischen Ländern keine Einreise nach Dänemark zum Spiel der Champions League beim FC Midtjylland erhalten haben.

„Ist das noch Fairplay, oder geht es in Richtung Wettbewerbsverzerrung?“, fragte der Niederländer laut „De Telegraaf“ in der Pressekonferenz vor dem Match am Dienstag.