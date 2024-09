Champions League „Alles positiv“: Atlético-Coach Simeone lobt Liga-Modus

Atlético kassierte im heimischen Estadio Metropolitano in dieser Spielzeit noch kein Gegentor. Das hängt zum einen mit Neuzugang und Europameister Robin Le Normand zusammen. Aber auch mit seinem Nebenmann in der Abwehr, José María Giménez. „Wir haben uns angeschaut und hatten direkt einen guten Draht zueinander“, sagte Giménez. „Wenn wir wissen, was wir zu tun haben, dann klappt das.“ Auch der Uruguayer hofft auf einen positiven Auftakt. „Es liegt an uns, wir haben einen fantastischen Kader“, sagte er.