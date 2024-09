Champions League Alonso vor Rotterdam-Spiel: „Es wird eine spezielle Nacht“

Leverkusen tritt als Favorit bei den Niederländern im berühmten Stadion „De Kuip“ an. Die Arena hat Leverkusens Außenbahnspieler Jeremie Frimpong in guter Erinnerungen. „Ich mag "De Kuip". Ich habe hier mein erstes Tor und meine erste Vorlage für die Nationalmannschaft erzielt“, erklärte der Niederländer mit einem Lächeln. Vor der Partie erhielt der 23-Jährige nach eigenen Angaben zahlreiche Ticketanfragen. „Der Großteil meiner Familie wohnt ja in Amsterdam, aber viele wollen kommen“, sagte er.