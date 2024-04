Champions League Ancelottis „schöne“ München-Erinnerungen: Tolle Stadt

Die Bayern-Mannschaft bewertet er nicht nach den Saison-Ergebnissen in der Bundesliga, sondern an den Auftritten in der Champions League. „Sie waren sehr gut in beiden Spielen gegen Arsenal, einer starken Mannschaft“, sagte Ancelotti. „Und Bayern hat wie wir eine Tradition in der Champions League.“ Reals Ziel sei der nächste Einzug ins Endspiel. „Aber dafür muss ein Halbfinale perfekt sein“, sagte der Rückkehrer.