Champions League Arsenal verliert in Lens - United-Krise auch in Königsklasse

Für den in der 71. Minute ausgewechselten Havertz und die Gunners hatte es in Lens eigentlich gut angefangen. Gabriel Jesus (14. Minute) brachte die Gäste in Führung. Doch dann drehten die Franzosen vor heimischer Kulisse das Spiel. Adrien Thomasson (25.) und Elye Wahi (69.) erzielten die Tore.