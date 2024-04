Champions League Arteta und Bayer-Vorbild Alonso: „Anderer Wettbewerb“

Arteta, der mit dem ebenfalls 42 Jahre alten baskischen Landsmann Alonso einst in der Jugend zusammenspielte, gratulierte diesem und auch dem vor einem Jahr von Arsenal nach Leverkusen gewechselten Mittelfeldspieler Granit Xhaka in München zum Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft und einer herausragenden Bundesliga-Saison. Aber taugt Bayer als Vorbild für seine Gunners am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) in der ausverkauften Allianz Arena?