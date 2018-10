Atlético Madrid ohne Giménez gegen Borussia Dortmund

Atlético Madrid muss im Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Borussia Dortmund auf José María Giménez verzichten. dpa

Der 23 Jahre alte Innenverteidiger aus Uruguay hatte sich im vergangenen Spiel der Primera División gegen Villarreal (1:1) verletzt und fehlt deshalb im Aufgebot von Trainer Diego Simeone für die Partie gegen den punktgleichen Tabellenführer der Gruppe A.

Torjäger Diego Costa wird nach muskulären Problemen ins Team zurückkehren und den Platz neben Antoine Griezmann einnehmen. „Diego ist für uns eine Stärke. Er ist sehr wichtig für die Mannschaft“, sagte der Coach am Dienstagabend in Düsseldorf. Simeone hat großen Respekt vor dem Bundesliga-Tabellenführer. „Sie haben eine sehr gute Phase und sind in starker Verfassung. Wir wollen klug spielen und unsere Gelegenheiten nutzen“, sagte der Argentinier.

Dass der Spanier Paco Alcácer so gut beim BVB eingeschlagen hat, wundert Atléticos Trainer nicht. „Ich weiß nicht, was in Barcelona mit ihm geschehen ist. Für uns ist das keine Überraschung. Paco hat immer gezeigt, was für Fähigkeiten in ihm stecken“, sagte Simeone.

Laut Medienberichten hatte Atlético aufgrund einer Messe kein Hotel in Dortmund gefunden und logiert deshalb im rund 70 Kilometer entfernten Düsseldorf. Das Abschlusstraining fand am Vormittag in Madrid statt.

Infos zum Kader auf englischer Internetseite von Atlético Madrid