Champions League Auf gutem Weg zu alter Klasse: Viel Lob für Jadon Sancho

Aus seiner Erleichterung machte der 41-Jährige jedoch einen Hehl. „Es war keine leichte Zeit in den vergangenen Wochen. Wir mussten viel Kritik einstecken. Aber wir konnten nun zeigen, zu was wir in der Lage sind“, sagte Terzic. Mit sichtlichem Stolz fügte er an: „Es ist nicht selbstverständlich für die Historie des Vereins, ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Die ersten 30 Minuten waren außergewöhnlich gut, die besten in dieser Saison.“