Hochrisikogebiet Ungarn : Auswirkungen auf RB-Spiel zunächst unklar

Ein Blick in die Puskas Arena mit leerer Tribüne in Budapest. Foto: Marton Monus/dpa

Budapest Die Auswirkungen der neuen Corona-Einstufung von Ungarn auf das Champions-League-Spiel von RB Leipzig in der kommenden Woche sind zunächst unklar geblieben.

Das Robert Koch-Institut wies das Land am Mittag als „Hochinzidenzgebiet“ aus, am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) soll der Fußball-Bundesligist zum Achtelfinal-Rückspiel in Budapest gegen den FC Liverpool antreten. Die Partie war wegen der Reisebeschränkungen von England in die ungarische Hauptstadt verlegt worden. Schon das Hinspiel hatte in der Puskas Arena stattgefunden.