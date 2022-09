Champions League : Barça-Coach Xavi über Lewandowski: „Spezielles Spiel“

München Barcelonas Trainer Xavi Hernández erlebt Torjäger Robert Lewandowski sehr fokussiert vor dem Champions-League-Spiel beim FC Bayern München.

Weltfußballer Lewandowski kehrt nur kurz nach seinem von viel Theater begleitenden Transfer vom FC Bayern zum FC Barcelona am Dienstag (21.00 Uhr) in die Münchner Arena zurück. Xavi hatte den Torjäger am Wochenende in der spanischen Liga beim 4:0 gegen den FC Cadiz in der Liga eigens geschont und nur in den letzten 30 Minuten eingesetzt. „Die Pause hat ihm gut getan. Er wird gegen Bayern seinen Charakter und seine Persönlichkeit auf dem Platz zeigen“, sagte Xavi.