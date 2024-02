Champions League Barça-Star Gündogan warnt vor angeschlagenem Neapel

Die Italiener sind in der heimischen Liga abgeschlagen Tabellenneunter und haben am Montag mit einem Trainerwechsel reagiert: Statt Walter Mazzarri betreut jetzt der slowakische Nationalcoach Francesco Calzona die Mannschaft. „Lazio Rom ist in der Liga auf demselben Niveau und sie haben nun den FC Bayern besiegt“, warnte Gündogan mit Blick auf das jüngste 0:1 des FC Bayern bei Lazio, das in der Liga nur einen Punkt und einen Platz vor Neapel steht. „Italienische Mannschaften sind in K.o.-Runden immer schwierig zu bespielen.“